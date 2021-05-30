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«Бавария» заинтересована в подписании Бускетса

16:41
Серхио Бускетс. Фото AFP
Серхио Бускетс. Фото AFP
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс входит в сферу интересов «Баварии», сообщает AS.

Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года. Однако испанец может покинуть сине-гранатовых уже ближайшим летом из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

«Бавария» следит за ситуацией и будет готова подписать игрока, если он окажется на трансферном рынке.

В прошлом сезоне 32-летний хавбек сыграл 50 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 результативных передач.

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