«Бавария» заинтересована в подписании Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс входит в сферу интересов «Баварии», сообщает AS.

Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года. Однако испанец может покинуть сине-гранатовых уже ближайшим летом из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

«Бавария» следит за ситуацией и будет готова подписать игрока, если он окажется на трансферном рынке.

В прошлом сезоне 32-летний хавбек сыграл 50 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 результативных передач.