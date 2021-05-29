«Кельн» разгромил «Хольштайн» и сохранил право выступать в бундеслиги

«Кельн» разгромил в ответном матче переходного турнира «Хольштайн» со счетом 5:1. Первая встреча закончила победой команды из Киля (1:0).

По сумме двух матчей «Кельн» сохранил право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Германия. Переходные матчи

Переходные матчи

«Хольштайн» — «Кельн» — 1:5 (1:4)

Голы: Хектор, 3 (0:1). Ли Джэ Сон, 4 (1:1). Андерссон, 6 (1:2). Андерссон, 13 (1:3). Кцихос, 39 (1:4). Скири, 84 (1:5).

«Хольштайн»: Гелиос, Нойманн, Валь, Лоренц (Мес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Мефферт, Ли Джэ Сон, Мюлинг, Бартельс, Резе (Авуку, 80), Порат (Гирт, 46).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Мере, 46), Эхизибуэ (Якобс, 46), Борнау (Тильманн, 46), Кайнц, Дуда (Майер, 63), Скири, Вольф, Андерссон (Дрекслер, 76).

Предупреждения: Борнау, 28. Порат, 31. Я.Хорн, 44. Т.Хорн, 65. Тильманн, 88.

Судья: Айтекин (Германия).

29 мая. Киль. Стадион «Хольштайн».