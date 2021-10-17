«Бавария» забила пять голов «Байеру» в первом тайме и установила рекорд
«Бавария» к концу первого тайма гостевого матча 8-го тура чемпионата Германии против «Байера» ведет со счетом 5:0.
По дублю оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Еще один мяч забил Томас Мюллер.
По информации Gracenote, «Бавария» за всю историю бундеслиги никогда не выигрывала с разницей в пять мячей в первом тайме.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице. «Байер» идет третьим.
?? — @FCBayern have a 5-goal lead at half-time for the first time in @Bundesliga_DE history.— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 17, 2021
This is Bayern's 1916th match in this division. #B04FCB #MiaSanMia
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю