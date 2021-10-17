Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Байер» не собирается продавать Виртца в ближайшее время

13:46
Теги:

Спортивный директор «Байера» Рюди Феллер заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Флориана Виртца в ближайшее время.

«Никому не надо ничего у нас спрашивать. Флориан в хороших руках. Для любых клубов бундеслиги, кроме «Баварии», всегда будет серьезный финансовый барьер для подобных сделок. Впрочем, насчет продажи Виртца вопрос даже не поднимался. Парню всего 18 лет. Даже если взять отрезок в 3 года, ему будет лишь 21. Я уверен, что он будет играть за нас как минимум до конца сезона-2022/23», — приводит Bild слова Феллера.

В сезоне-2021/22 Виртц провел 8 матчей за «Байер», на его счету 6 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего немца в 65 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/bayer-leverkusen-wirtz-fuer-havertz-rudi-voeller-da-geht-mir-das-herz-auf-77979612.bild.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Победа в тишине: почему Роднина и Зайцев стали чемпионами под хруст льда вместо музыки
В России впервые отмечается День отца
0