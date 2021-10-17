«Байер» не собирается продавать Виртца в ближайшее время

Спортивный директор «Байера» Рюди Феллер заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Флориана Виртца в ближайшее время.

«Никому не надо ничего у нас спрашивать. Флориан в хороших руках. Для любых клубов бундеслиги, кроме «Баварии», всегда будет серьезный финансовый барьер для подобных сделок. Впрочем, насчет продажи Виртца вопрос даже не поднимался. Парню всего 18 лет. Даже если взять отрезок в 3 года, ему будет лишь 21. Я уверен, что он будет играть за нас как минимум до конца сезона-2022/23», — приводит Bild слова Феллера.

В сезоне-2021/22 Виртц провел 8 матчей за «Байер», на его счету 6 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего немца в 65 миллионов евро.