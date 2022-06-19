«Бавария» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Лейпцига» Лаймера

«Бавария» ведет переговоры по покупке полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенцы настроены подписать 25-летнего австрийца, в то время как «Лейпциг» предпочел бы продать футболиста в клуб не из Германии.

Сообщается, что в заключении сделки «Баварии» может помочь тот факт, что у игрока те же агенты, что и у Садио Мане («Ливерпуль»), который также близок к переходу в команду из Мюнхена.

В сезоне-2021/22 Лаймер забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.