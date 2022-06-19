Костич договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте.
Как сообщает журналист Патрик Бергер, чистая зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро. Однако сделка еще не завершена. «Айнтрахт» и команда серии А все еще ведут переговоры.
По данным источника, немецкий клуб требуют 20 миллионов евро за 29-летнего серба, а «Ювентус» дает 12 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 полузащитник забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за «Айнтрахт». Контракт Костича истекает в июне 2023 года.
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0-0
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0-0
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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