Костич договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, чистая зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро. Однако сделка еще не завершена. «Айнтрахт» и команда серии А все еще ведут переговоры.

По данным источника, немецкий клуб требуют 20 миллионов евро за 29-летнего серба, а «Ювентус» дает 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах за «Айнтрахт». Контракт Костича истекает в июне 2023 года.