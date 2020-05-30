«Бавария» установила новый рекорд результативности в бундеслиге

«Бавария» ведет со счетом 5:0 по ходу второго тайма матча 29-го тура чемпионата Германии против «Фортуны». Команда установила новый рекорд результативности в бундеслиге.

Мюнхенский клуб стал первым, который достиг отметки в 85 забитых мячей с 1-го по 29-й туры бундеслиги. В составе команды дубль сделал Роберт Левандовски. Поляк повторил собственный рекорд результативности по количеству голов во всех матчах сезона — 43.

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