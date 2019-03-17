"Бавария" разгромила "Майнц" благодаря хет-трику Хамеса

"Бавария" с разгромным счетом обыграла "Майнц" в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0). Хет-триком отметился полузащитник Хамес Родригес.

"Бавария" с 60 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. "Майнц" располагается на 13-й строчке, имея в активе 30 баллов.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Бавария" - "Майнц" - 6:0 (3:0)

Голы: Левандовски, 3 (1:0). Хамес Родригес, 33 (2:0). Коман, 39 (3:0). Хамес Родригес, 51 (4:0). Хамес Родригес, 55 (5:0). Дэйвис, 70 (6:0).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба (Дэйвис, 59), Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Хамес Родригес (Рафинья, 73), Тиагу Алькантара, Коман (Рибери, 66), Горецка, Левандовски.

"Майнц": Фл.Мюллер, Брозински, Белль, Хак, Ниакате, Латца, Озтунали (Донати, 75), Гбамен, Боэтиус (Кунде, 46), Онисиво, Матета (Кариколь, 63).

Предупреждение: Зюле, 72.

Судья: Вилленборг.

17 марта. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

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