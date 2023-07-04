«Бавария» проявляет интерес к вратарю Мамардашвили
Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили интересен «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, немецкий клуб поместил 22-летнего игрока в список потенциальных целей. Также грузинским вратарем интересуются английские и итальянские клубы.
Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, который включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 вратарь сыграл за «летучих мышей» 42 матча во всех турнирах, 9 из них отстоял на ноль.
Источник: Фабрицио Романо
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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|0-0
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4
|Унион Б
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|0-0
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5
|Фрайбург
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|0
|0-0
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6
|Байер
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|0
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|0-0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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8
|Вольфсбург
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|0-0
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9
|Майнц
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
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|0-0
|0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
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|0
|0-0
|0
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|18.08
|00:00
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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