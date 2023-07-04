«Бавария» проявляет интерес к вратарю Мамардашвили

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили интересен «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб поместил 22-летнего игрока в список потенциальных целей. Также грузинским вратарем интересуются английские и итальянские клубы.

Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, который включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вратарь сыграл за «летучих мышей» 42 матча во всех турнирах, 9 из них отстоял на ноль.