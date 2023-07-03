«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига» Хенриксом
Защитник «Лейпцига» Беньямин Хенрикс заинтересовал «Арсенал», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, руководство «канониров» уже провело первые переговоры с представителями игрока.
26-летний защитник выступает за «Лейпциг» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 15 миллионов евро.
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11
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12
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13
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14
|Бохум
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15
|Аугсбург
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16
|Штутгарт
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17
|Хайденхайм
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18
|Дармштадт
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|18.08
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Вердер – Бавария
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Кельн
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
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Вольфсбург – Хайденхайм
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