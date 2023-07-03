«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига» Хенриксом

Защитник «Лейпцига» Беньямин Хенрикс заинтересовал «Арсенал», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство «канониров» уже провело первые переговоры с представителями игрока.

26-летний защитник выступает за «Лейпциг» с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 15 миллионов евро.