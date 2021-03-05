«Бавария» продлила контракт с Мусиалой до 2026 года

Полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2026 года.

«Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Баварией». Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими футболистами мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич , а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с «Баварией». Моя цель — стать важным игроком для клуба», — сказал Мусиала.

Мусиала перешел в «Баварию» в 2019 году из «Челси». В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 26 матчей за основную команду, в которых он забил 4 гола.