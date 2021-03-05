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«Бавария» продлила контракт с Мусиалой до 2026 года

14:58
Джамал Мусиала. Фото ФК «Бавария», ТАСС
Джамал Мусиала. Фото ФК «Бавария», ТАСС
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Полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2026 года.

«Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Баварией». Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими футболистами мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич, а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с «Баварией». Моя цель — стать важным игроком для клуба», — сказал Мусиала.

Мусиала перешел в «Баварию» в 2019 году из «Челси». В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 26 матчей за основную команду, в которых он забил 4 гола.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/de/news/2021/03/profivertrag-beim-fc-bayern-musiala-unterschreibt-bis-2026

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