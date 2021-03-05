Кариус не исключил, что продолжит карьеру в «Унионе» на постоянной основе
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий за «Унион» на правах аренды, заявил, что может продолжить карьеру в немецком клубе на постоянной основе.
«У меня все еще есть действующий контракт с «Ливерпулем» до лета 2022 года. При этом я могу представить, что останусь в «Унионе», если команда не против. Мне нравится тут, ментальность людей и дух команды подходят мне», — цитирует Bild Кариуса.
В сезоне-2020/21 Кариус провел 5 матчей за «Унион» и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bundesliga/loris-karius-spricht-ueber-verbleib-bei-union-berlin-bin-ja-nicht-auf-der-durchr-75625410.sport.html
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