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Кариус не исключил, что продолжит карьеру в «Унионе» на постоянной основе

13:33
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Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий за «Унион» на правах аренды, заявил, что может продолжить карьеру в немецком клубе на постоянной основе.

«У меня все еще есть действующий контракт с «Ливерпулем» до лета 2022 года. При этом я могу представить, что останусь в «Унионе», если команда не против. Мне нравится тут, ментальность людей и дух команды подходят мне», — цитирует Bild Кариуса.

В сезоне-2020/21 Кариус провел 5 матчей за «Унион» и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bundesliga/loris-karius-spricht-ueber-verbleib-bei-union-berlin-bin-ja-nicht-auf-der-durchr-75625410.sport.html

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