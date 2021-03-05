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Санчо не сыграет с «Баварией»

22:44
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не примет участие в матче 24-го тура бундеслиги с «Баварией», сообщает Twitter клуба.

В субботу, 6 марта. «Боруссии» также не помогут полузащитники Рафаэл Геррейру и Джованни Рейна. Геррейру сделал две голевые передачи в матче первого круга (2:3).

В нынешнем сезоне Санчо провел 31 матч в составе «Боруссии», забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.

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