Санчо не сыграет с «Баварией»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не примет участие в матче 24-го тура бундеслиги с «Баварией», сообщает Twitter клуба.
Unfortunately, Jadon Sancho, Rapha?l Guerreiro, and Gio Reyna will not be traveling with the squad to Munich.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 5, 2021
В субботу, 6 марта. «Боруссии» также не помогут полузащитники Рафаэл Геррейру и Джованни Рейна. Геррейру сделал две голевые передачи в матче первого круга (2:3).
В нынешнем сезоне Санчо провел 31 матч в составе «Боруссии», забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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