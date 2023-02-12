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Сегодня, 13:50

Карим Хаггуи: «Мне нравится русский менталитет»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной Туниса и ряда немецких клубов Карим Хаггуи рассказал, что думает об игравших в Германии российских форвардах Дмитрии Булыкине и Павле Погребняке.

«Да, я играл и с Булыкиным, и против него. Сильный парень с хорошим характером. Мне вообще нравится русский менталитет. Русские — всегда честные и прямые люди. Булыкин играл большого сильного нападающего. Мы не играли долго вместе, но воспоминания о нем хорошие.

А с Погребняком я не играл, он позже пришел в «Штутгарт». Но против него играл, когда он в «Зените» был. Он хорош, но в Германии он играл в другой футбол, не такой как в «Зените». В Санкт-Петербурге мы победили 1-0, но в Леверкузене проиграли 1-4, но было приятно познакомиться с ним. У них тогда была дримтим с Данни, Аршавиным», — приводит Sport24 слова Хаггуи.

Тунисский футболист выступал за «Байер» с 2006 по 2009 год. В 2007-ом в немецкий клуб пришел россиянин Булыкин, который провел в «Байере» один год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-khaggui-mne-nravyatsya-russkiye-futbolisty-ikh-mentalitet-kak-oni-igrayut
Дмитрий Булыкин
Павел Погребняк
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 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
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 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
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 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
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 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
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 Байер 20 8 3 9 33-32 27
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 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
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 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
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 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
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 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
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 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
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Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
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11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 1
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 3
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 3 : 1
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 2
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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Винченцо Грифо

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Фрайбург

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П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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РБ Лейпциг

 8
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Боруссия М

 7
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 18 1 5
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