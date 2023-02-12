Карим Хаггуи: «Мне нравится русский менталитет»

Бывший защитник сборной Туниса и ряда немецких клубов Карим Хаггуи рассказал, что думает об игравших в Германии российских форвардах Дмитрии Булыкине и Павле Погребняке.

«Да, я играл и с Булыкиным, и против него. Сильный парень с хорошим характером. Мне вообще нравится русский менталитет. Русские — всегда честные и прямые люди. Булыкин играл большого сильного нападающего. Мы не играли долго вместе, но воспоминания о нем хорошие.

А с Погребняком я не играл, он позже пришел в «Штутгарт». Но против него играл, когда он в «Зените» был. Он хорош, но в Германии он играл в другой футбол, не такой как в «Зените». В Санкт-Петербурге мы победили 1-0, но в Леверкузене проиграли 1-4, но было приятно познакомиться с ним. У них тогда была дримтим с Данни, Аршавиным», — приводит Sport24 слова Хаггуи.

Тунисский футболист выступал за «Байер» с 2006 по 2009 год. В 2007-ом в немецкий клуб пришел россиянин Булыкин, который провел в «Байере» один год.