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«Бавария» показала лучшее селфи, которое вы когда-либо видели

22:56
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«Бавария» в клубных соцсетях опубликовала фото нападающего клуба Роберта Левандовского с наградой лучшему игроку года ФИФА.

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк обошел Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны». Роналду выигрывал данный трофей в первые два розыгрыша — в 2016 и 2017 году, Месси — прошлогодний победитель.

«Лучшее селфи, которое вы когда-либо видели», — подписала пост пресс-служба мюнхенцев.

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