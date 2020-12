«Бавария» показала лучшее селфи, которое вы когда-либо видели

«Бавария» в клубных соцсетях опубликовала фото нападающего клуба Роберта Левандовского с наградой лучшему игроку года ФИФА.

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк обошел Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны». Роналду выигрывал данный трофей в первые два розыгрыша — в 2016 и 2017 году, Месси — прошлогодний победитель.

«Лучшее селфи, которое вы когда-либо видели», — подписала пост пресс-служба мюнхенцев.

The best selfie you ever did see ?@lewy_official #TheBest #MiaSanMia pic.twitter.com/vPNTljZvdB