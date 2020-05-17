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«Бавария» победила «Унион», Левандовски забил 40-й гол за сезон

20:55
Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
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«Бавария» обыграла «Унион» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 2:0. В составе мюнхенцев счет с пенальти открыл Роберт Левандовски. Для поляка мяч стал 26-м в бундеслиге и 40-м во всех турнирах сезона. Кроме того, в первом тайме гол действующих чемпионов не был засчитан после консультации с ВАР.

«Бавария» упрочила лидерство в таблице, вернув четырехочковый отрыв от «Боруссии» из Дортмунда. «Унион» идет 12-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

«Унион» — «Бавария» — 0:1 (0:0)

Голы: Левандовски, 40 — с пенальти (0:1). Павар, 80 (0:2).

«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Хюбнер, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Гентнер, 71), Премель (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81), Бюльтер (Рюерсон, 85).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 89), Тиагу Алькантара, Гнабри (Перишич, 85), Горецка (Коман, 71), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Ленц, 12. Дэйвис, 36. Шлоттербек, 51.

Судья: Данкерт.

17 мая. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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