«Бавария» планирует изменить трансферную политику. Клуб хочет покупать молодых игроков для выгодной перепродажи

«Бавария» планирует изменить трансферную политику, сообщает Kicker 24 февраля.

По информации источника, из-за сложной экономической ситуации не имеет возможности покупать дорогостоящих игроков.

Отмечается, что «Бавария» хочет покупать молодых игроков, развивать их и выгодно продавать.

Также мюнхенцы собираются наладить сотрудничество с австрийскими и бельгийскими клубами, чтобы отдавать туда молодых игроков в аренду.