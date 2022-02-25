«Бавария» планирует изменить трансферную политику. Клуб хочет покупать молодых игроков для выгодной перепродажи
«Бавария» планирует изменить трансферную политику из-за сложной экономической ситуации
«Бавария» планирует изменить трансферную политику, сообщает Kicker 24 февраля.
По информации источника, из-за сложной экономической ситуации не имеет возможности покупать дорогостоящих игроков.
Отмечается, что «Бавария» хочет покупать молодых игроков, развивать их и выгодно продавать.
Также мюнхенцы собираются наладить сотрудничество с австрийскими и бельгийскими клубами, чтобы отдавать туда молодых игроков в аренду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|- : -
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|- : -
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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