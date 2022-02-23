Холанн получил предложения от пяти клубов. На игрока претендуют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и «Бавария»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн получил предложения от пяти европейских топ-клубов. Борьбу за 21-летнего норвежца ведут французский «ПСЖ», испанские «Реал» и «Барселона», английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария», сообщает Cadena SER.

В ближайшую пятницу форвард «Боруссии» намерен встретиться со своим агентом Мино Райолой и обсудить будущее, если «Боруссия» вылетит из Лиги Европы.

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола и шесть передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро. Напомним, что в июне 2022 года в контракте Холанна активируется опция выкупа, которая составит 75 миллионов евро.