Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» вернула Ульрайха и отправила Нюбеля в «Монако»

19:57
Александр Нюбель. Фото Instagram
Александр Нюбель. Фото Instagram
Теги:

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель покидает клуб и отправляется в «Монако» в аренду на два сезона. При этом у мюнхенцев будет право вернуть игрока следующим летом, сообщает сайт клуба.

Место Нюбеля займет Свен Ульрайх, прошлый сезон отыгравший за «Гамбург». 32-летний вратарь пройдет медицинское обследование в понедельник.

Ульрайх уже выступал за мюнхенцев в период с 2015 по 2020 год.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Бешикташ» хочет взять в аренду защитника «Краснодара» Спаича
Какой секрет хранит дата рождения и как по ней узнать судьбу
Тараны и развороты: водители на МКАД устроили разборки на скорости
Власти Греции обязали россиян сдавать ПЦР-тест при въезде в страну

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд