«Бавария» вернула Ульрайха и отправила Нюбеля в «Монако»
19:57
Голкипер «Баварии» Александр Нюбель покидает клуб и отправляется в «Монако» в аренду на два сезона. При этом у мюнхенцев будет право вернуть игрока следующим летом, сообщает сайт клуба.
Место Нюбеля займет Свен Ульрайх, прошлый сезон отыгравший за «Гамбург». 32-летний вратарь пройдет медицинское обследование в понедельник.
Ульрайх уже выступал за мюнхенцев в период с 2015 по 2020 год.
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