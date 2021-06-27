«Бавария» вернула Ульрайха и отправила Нюбеля в «Монако»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель покидает клуб и отправляется в «Монако» в аренду на два сезона. При этом у мюнхенцев будет право вернуть игрока следующим летом, сообщает сайт клуба.

Место Нюбеля займет Свен Ульрайх, прошлый сезон отыгравший за «Гамбург». 32-летний вратарь пройдет медицинское обследование в понедельник.

Ульрайх уже выступал за мюнхенцев в период с 2015 по 2020 год.