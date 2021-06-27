«Ливерпуль» проявляет интерес к Коману
16:40
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в летнее трансферное окно. 25-летним полузащитником интересуется «Ливерпуль», который контактирует с представителями игрока, сообщает в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.
Однако «Бавария», а особенно ее тренер Юлиан Нагельсманн, хотят сохранить футболиста и продлить с ним контракт.
9 июня появилась информация, что «Бавария» не может договориться с Команом по новому контракту. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2020/21 24-летний француз провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
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