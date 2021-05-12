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«Бавария» не собирается отпускать Нюбеля в аренду

13:58
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Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб не собирается отпускать в аренду вратаря Александра Нюбеля.

«Сейчас мы не думаем о том, чтобы отдавать Александра в аренду», — приводит Goal слова Кана.

Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В этом сезоне он принял участие только в трех матчах. Сообщалось, что 24-летний немец может провести следующий сезон в «Унионе» на правах аренды.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/de/meldungen/fc-bayern-muenchen-alexander-nuebel-oliver-kahn-leihe/ineg621d3zox1fd2s6sem8l3j

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