«Бавария» не собирается отпускать Нюбеля в аренду

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб не собирается отпускать в аренду вратаря Александра Нюбеля.

«Сейчас мы не думаем о том, чтобы отдавать Александра в аренду», — приводит Goal слова Кана.

Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В этом сезоне он принял участие только в трех матчах. Сообщалось, что 24-летний немец может провести следующий сезон в «Унионе» на правах аренды.