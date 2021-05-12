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«Лейпциг» продлил контракт с Эмилем Форсбергом

18:28
Эмиль Форсберг (в центре). Фото ФК «Лейпциг».
Эмиль Форсберг (в центре). Фото ФК «Лейпциг».
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг продолжит выступать за немецкий клуб. «Быки» продлили соглашение с игроком, теперь контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года, сообщает сайт клуба 12 мая.

Форсберг стал игроком «Лейпцига» в январе 2015 года. 29-летний шведский полузащитник принял участие в 211 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 56 результативных передач.

Ранее Форсберг играл за «Сундсвалль» и «Мальме». С 2014 года полузащитник вызывается в национальную команду Швеции.

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