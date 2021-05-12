Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о возможном продолжении карьеры в Италии.

«Я говорил со многими людьми об итальянском футболе, мне много рассказывали про местный чемпионат. Некоторые команды я хорошо знаю, потому что встречался с ними в Лиге чемпионов. Правда, у меня есть контракт с «Баварией», я чувствую себя хорошо в этом великом клубе», — приводит Goal слова Левандовски.

Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне 32-летний поляк провел 38 матчей за команду, на его счету 46 голов и 9 результативных передач.