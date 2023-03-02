«Бавария» намерена удвоить зарплату Шупо-Мотинга

«Бавария» рассматривает вариант увеличения зарплаты форварда Эрика Шупо-Мотинга, сообщает Sport Bild.

По данным источника, руководство планирует удвоить оклад камерунца. На данный момент он зарабатывает — 5 миллионов евро. Таким образом, зарплата увеличиться до 10 миллионов. Контракт будет рассчитан всего на один сезон.

В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в бундеслиге, где отметился девятью голами и двумя результативными передачами.