«Бавария» намерена удвоить зарплату Шупо-Мотинга
«Бавария» рассматривает вариант увеличения зарплаты форварда Эрика Шупо-Мотинга, сообщает Sport Bild.
По данным источника, руководство планирует удвоить оклад камерунца. На данный момент он зарабатывает — 5 миллионов евро. Таким образом, зарплата увеличиться до 10 миллионов. Контракт будет рассчитан всего на один сезон.
В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в бундеслиге, где отметился девятью голами и двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|13
|7
|2
|64-21
|46
|
2
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
3
|Унион Б
|22
|13
|4
|5
|35-27
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
5
|Фрайбург
|22
|12
|5
|5
|35-32
|41
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
17
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|- : -
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|- : -
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
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