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Сегодня, 12:06

«Бавария» намерена удвоить зарплату Шупо-Мотинга

Виктория Кравченко
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«Бавария» рассматривает вариант увеличения зарплаты форварда Эрика Шупо-Мотинга, сообщает Sport Bild.

По данным источника, руководство планирует удвоить оклад камерунца. На данный момент он зарабатывает — 5 миллионов евро. Таким образом, зарплата увеличиться до 10 миллионов. Контракт будет рассчитан всего на один сезон.

В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в бундеслиге, где отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 22 13 4 5 35-27 43
4
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
5
 Фрайбург 22 12 5 5 35-32 41
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
9
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
10
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
16
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
17
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
18
 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
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3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 - : -
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
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Штутгарт – Бавария
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Айнтрахт Ф

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 8
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