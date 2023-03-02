Марко Розе рассказал, что нужно «Лейпцигу» для победы над дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 23-м туре бундеслиги.

«Прежде всего, результаты и уверенность в себе — вот что делает «Боруссию» такой сильной на данный момент. Дортмунд сейчас проводит отличную победную серию. «Лейпцигу» нужно смелое выступление, игра на высшем уровне. Мы хотим поставить перед соперником задачи, которые трудно решить. Игра будет вызовом, который мы с удовольствием примем», — приводит слова Розе пресс-служба клуба.

Матч «Боруссия» — «Лейпциг» пройдет в пятницу, 3 марта. Начало — в 22.30 по московскому времени.