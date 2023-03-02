Флик: «Сборной Германии необходимо улучшить оборону»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о самой слабой позиции немецкой национальной команды на данный момент.

«Наименьшая из наших проблем — позиция вратаря, в Германии есть три-пять голкиперов, которые являются одними из самых лучших во всем мире. Но нам необходимо улучшить оборону», — цитирует Флика Bayern&Germany.

На ЧМ-2022 в Катаре подопечные Флика не вышли из группы с командами Японии, Испании и Коста-Рики, одержав победу лишь раз.