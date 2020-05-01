«Бавария» намерена приобрести Сане, несмотря на финансовые последствия коронавируса

«Бавария» продолжает проявлять интерес к форварду «Манчестер Сити» Лерою Сане, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, мюнхенцы намерены приобрести 24-летнего немца, несмотря на финансовые последствия из-за пандемии коронавируса. «Бавария» готова заплатить около 60-70 млн евро, хотя прошлым летом игрок оценивался в 100 млн евро.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе.