«Бавария» находится в числе претендентов на Рюдигера
17:02
«Бавария» проявляет интерес к немецкому защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру, сообщает Bild. Руководство мюнхенского клуба сделало официальное предложение «синим», однако позиция боссов лондонского клуба остается неизвестной.
Отметим, что немецкий защитник не может договорится с «синими» об условиях нового контракта, требуя повышения зарплаты со 120 тысячи фунтов стерлингов до 200 тысяч в неделю.
Действующий контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается следующим летом. В январе защитник сможет свободно вести переговоры с другими клубами.
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