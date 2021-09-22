«Бавария» находится в числе претендентов на Рюдигера

«Бавария» проявляет интерес к немецкому защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру, сообщает Bild. Руководство мюнхенского клуба сделало официальное предложение «синим», однако позиция боссов лондонского клуба остается неизвестной.

Отметим, что немецкий защитник не может договорится с «синими» об условиях нового контракта, требуя повышения зарплаты со 120 тысячи фунтов стерлингов до 200 тысяч в неделю.

Действующий контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается следующим летом. В январе защитник сможет свободно вести переговоры с другими клубами.