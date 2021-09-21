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Левандовски прокомментировал получение «Золотой бутсы»: «Я всегда соревнуюсь с самим собой»

18:10
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о вручении «Золотой бутсы», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021.

«Я всегда соревнуюсь с самим собой. То, что делают Месси и Роналду, многие долго не могут повторить. Я понимаю, на что способен. Нужно тренироваться и уважать своих соперников. Много лет слышу вопрос о смене чемпионата, но меня это не волнует. Я играю против сильных команд в Лиге чемпионов. «Бавария» доказывает, насколько хороша на их фоне. Я на 100 процентов сосредоточен на «Баварии», — цитирует Левандовски Kicker.

Левандовски в прошлом сезоне бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах. Это лучший показатель для обладателя «Золотой бутсы» с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний польский футболист в 5 матчах забил 7 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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