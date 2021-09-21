Левандовски прокомментировал получение «Золотой бутсы»: «Я всегда соревнуюсь с самим собой»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о вручении «Золотой бутсы», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021.
«Я всегда соревнуюсь с самим собой. То, что делают Месси и Роналду, многие долго не могут повторить. Я понимаю, на что способен. Нужно тренироваться и уважать своих соперников. Много лет слышу вопрос о смене чемпионата, но меня это не волнует. Я играю против сильных команд в Лиге чемпионов. «Бавария» доказывает, насколько хороша на их фоне. Я на 100 процентов сосредоточен на «Баварии», — цитирует Левандовски Kicker.
Левандовски в прошлом сезоне бундеслиги забил 41 гол в 29 матчах. Это лучший показатель для обладателя «Золотой бутсы» с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний польский футболист в 5 матчах забил 7 мячей.
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