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«Лейпциг» предложил должность в клубе Марио Гомесу

19:27
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Экс-игрок сборной Германии Марио Гомес получил предложение о трудоустройстве от «Лейпцига», сообщает Bild. «Быки» хотят поручить бывшему футболисту работу по развитию отношений с партнерскими клубами — «РБ Зальцбург» (Австрия) и «РБ Нью-Йорк» (США).

Гомес завершил карьеру игрока в июле 2020 года. Последним клубом немца был «Штутгарт», воспитанником которого он является. Марио выступал также за «Баварию», «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург».

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Иван Шитик все материалы автора

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