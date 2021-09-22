«Лейпциг» предложил должность в клубе Марио Гомесу

Экс-игрок сборной Германии Марио Гомес получил предложение о трудоустройстве от «Лейпцига», сообщает Bild. «Быки» хотят поручить бывшему футболисту работу по развитию отношений с партнерскими клубами — «РБ Зальцбург» (Австрия) и «РБ Нью-Йорк» (США).

Гомес завершил карьеру игрока в июле 2020 года. Последним клубом немца был «Штутгарт», воспитанником которого он является. Марио выступал также за «Баварию», «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург».