«Бавария» может летом подписать нападающего «Вердера» Фюллькруга

«Бавария» интересуется нападающим «Вердера» Никласом Фюллькругом, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, между клубами начались новые переговоры. «Бавария» находится в постоянном контакте с менеджерами 30-летнего игрока. «Вердер» заинтересован в продаже Фюллькруга за 15-25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард сыграл за «Вердер» 30 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.