Стал известен список игроков, которыми «Бавария» хочет усилить линию нападения

«Бавария» определилась с вариантами на усиление позиции форварда в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.

Сообщается, что руководство мюнхенцев могут сделать ставку на молодого нападающего команды Матиса Теля. Также в клубе рассматривают другие варианты усиления проблемной позиции.

В списке руководства «Баварии» находятся форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, нападающий «Аталанты» Расмус Хойлун и футболист «Вердера» Никлас Фюллькруг.

Сообщается, что мюнхенская команда может подписать дорогостоящего игрока ближе к концу трансферного окна в случае снижения цены на одного из футболистов.