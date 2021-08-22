Дубль Гнабри и гол Левандовски принесли «Баварии» победу над «Кельном»

«Бавария» обыграла «Кельн» (3:2) в матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Серж Гнабри. Также отличился Роберт Левандовски. У гостей забивали Антони Модест и Марк Ут.

«Бавария» набрала четыре очка и на данный момент занимает четвертое место. У «Кельна» три очка и восьмая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

2-й тур

«Бавария» — «Кельн» — 3:2 (0:0)