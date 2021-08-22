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Дубль Гнабри и гол Левандовски принесли «Баварии» победу над «Кельном»

20:21
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«Бавария» обыграла «Кельн» (3:2) в матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Серж Гнабри. Также отличился Роберт Левандовски. У гостей забивали Антони Модест и Марк Ут.

«Бавария» набрала четыре очка и на данный момент занимает четвертое место. У «Кельна» три очка и восьмая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

2-й тур

«Бавария» — «Кельн» — 3:2 (0:0)

Бавария — Кельн

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Евгений Петров все материалы автора

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