Форвард «Бенфики» Вальдшмидт перешел в «Вольфсбург»
19:45
«Вольфсбург» оформил переход нападающего «Бенфики» Луки Вальдшмидта. Соглашение с форвардом рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.
Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.
25-летний Вальдшмидт играл за «Бенфику» с августа 2020-го. За это время он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
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