Форвард «Бенфики» Вальдшмидт перешел в «Вольфсбург»

«Вольфсбург» оформил переход нападающего «Бенфики» Луки Вальдшмидта. Соглашение с форвардом рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

25-летний Вальдшмидт играл за «Бенфику» с августа 2020-го. За это время он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.