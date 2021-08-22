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Форвард «Бенфики» Вальдшмидт перешел в «Вольфсбург»

19:45
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«Вольфсбург» оформил переход нападающего «Бенфики» Луки Вальдшмидта. Соглашение с форвардом рассчитано до лета 2025 года, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

25-летний Вальдшмидт играл за «Бенфику» с августа 2020-го. За это время он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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