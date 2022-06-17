Мане пройдет медосбледование перед переходом в «Баварию» на следующей неделе
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перейдет в «Баварию». На следующей неделе 30-летний сенегалец пройдет медосбледование, после чего его переход в мюнхенский клуб будет оформлен официально, сообщает The Times.
Клубе уже договорились по условиям трансфера вингера. Ранее появлялась информация, что Мане подпишет с чемпионом Германии трехлетний контракт.
Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.
В минувшем сезоне он провел за «красных» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.
Положение команд
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Хоккей
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|+/-
|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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