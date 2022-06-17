Мане пройдет медосбледование перед переходом в «Баварию» на следующей неделе

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перейдет в «Баварию». На следующей неделе 30-летний сенегалец пройдет медосбледование, после чего его переход в мюнхенский клуб будет оформлен официально, сообщает The Times.

Клубе уже договорились по условиям трансфера вингера. Ранее появлялась информация, что Мане подпишет с чемпионом Германии трехлетний контракт.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне он провел за «красных» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.