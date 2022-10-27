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Сегодня, 08:02

«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» рассматривает возможность приобретения нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L'Equipe.

По данным источника, клуб из Мюнхена ищет нападающего на смену Роберту Левандовски и считают, что 25-летний француз подходит на эту роль. Руководство готовит предложение по покупке форварда.

Тюрам в этом сезоне сыграл за «Боруссию» 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Его котракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Finalement-le-bayern-veut-un-numero-9-et-pense-a-marcus-thuram/1361215
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
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 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
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 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
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Вердер – Герта
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Бавария – Майнц
 - : -
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РБ Лейпциг – Байер
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29.10 16:30
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Унион Б – Боруссия М
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Маркус Тюрам

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 8
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

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Вердер

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Алассан Плеа

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