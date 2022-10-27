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Сегодня, 07:24

Томас Райс займет пост главного тренера «Шальке»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Томас Райс согласился стать главным тренером «Шальке», сообщает Sky in Germany.

49-летний специалист заменит Франка Крамера после его недавнего ухода и постарается вытащить команду из Гельзенкирхена с последнего места в бундеслиге.

Томас Райс ранее работал в «Бохуме», с которым выиграл Вторую бундеслигу-2020/21. После провального старта сезона-2022/23 он был уволен с должности главного тренера.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда из Гельзенкирхена занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-schalke-04-ex-bochumer-thomas-reis-wird-neuer-trainer/12730893/34130
ФК Шальке
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

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Аугсбург

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И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
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Шальке-04

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