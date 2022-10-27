Томас Райс займет пост главного тренера «Шальке»

Томас Райс согласился стать главным тренером «Шальке», сообщает Sky in Germany.

49-летний специалист заменит Франка Крамера после его недавнего ухода и постарается вытащить команду из Гельзенкирхена с последнего места в бундеслиге.

Томас Райс ранее работал в «Бохуме», с которым выиграл Вторую бундеслигу-2020/21. После провального старта сезона-2022/23 он был уволен с должности главного тренера.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда из Гельзенкирхена занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.