«Бавария» готова рассмотреть возможность возвращения Гвардьолы

Новый президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что мюнхенский клуб готов рассмотреть возможность возвращения Хосепа Гвардьолы на должность главного тренера. В данный момент «Бавария» все еще ищет замену уволенному ранее в ноябре Нико Ковачу.

— Пеп Гвардьола — это супертренер, который связан контрактом с «Манчестер Сити», — приводит слова Хайнера ESPN. — Давайте подождем и посмотрим, пока правление не сформулирует свою позицию.

Контракт Гвардьолы с «Ман Сити» рассчитан до 2021 года, а его зарплата составляет 19,5 миллионов фунтов в год. В «Баварии» испанский специалист работал с 2013 по 2016 год.

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