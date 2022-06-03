Гнабри отказался продлевать контракт с «Баварией». На игрока претендует «Реал»

Нападающий Серж Гнабри отказался подписывать новое соглашение с «Баварией», утверждает Bild.

Мюнхенский клуб предлагал игрока договор с зарплатой в 19 миллионов евро в год. И теперь мюнхенцы не намерены увеличивать свое предложение.

Срок действующего контракта Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года. Учитывая данное обстоятельство, этим летом клуб постарается вингера продать, чтобы не потерять через год без компенсации.

По данным испанских СМИ, немецкий вингер — один из вариантов «Реала» для усиления атаки летом. Сейчас мадридский клуб занял выжидательную позицию.

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.