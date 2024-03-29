В «Баварии» обсуждают назначение Нагельсманна или Де Дзерби

Руководство «Баварии» обсуждает 2 специалистов на замену главного тренера клуба Томаса Тухеля, сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, главными претендентами являются Юлиан Нагельсманн, руководящий сборной Германии, и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Ранее «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет команду по окончании сезона-2023/24.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.