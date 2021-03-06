«Бавария» — «Боруссия»: видеообзор матча
«Бавария» в матче 24-го тура чемпионата Германии одержала волевую победу на дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.
Два гола в первые девять минут встречи забил нападающий дортмундцев Эрлин Холанн.
Мюнхенцы отыгрались в первом же тайме усилиями Роберта Левандовски.
Победный мяч на 88-й минуте забил Леон Горетцка. Через две минуты Роберт Левандовски оформил хет-трик.
Представляем вашему вниманию видеообзор этой встречи.
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