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«Бавария» — «Боруссия»: видеообзор матча

23:07
6 марта 2021 года. «Альян Арена». Мюнхен. «Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2. Фото Reuters
6 марта 2021 года. «Альян Арена». Мюнхен. «Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2. Фото Reuters
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«Бавария» в матче 24-го тура чемпионата Германии одержала волевую победу на дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.

Два гола в первые девять минут встречи забил нападающий дортмундцев Эрлин Холанн.

Мюнхенцы отыгрались в первом же тайме усилиями Роберта Левандовски.

Победный мяч на 88-й минуте забил Леон Горетцка. Через две минуты Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Представляем вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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