«Бавария» победила «Боруссию», Левандовски оформил хет-трик, у Холанна дубль
«Бавария» в матче 24-го тура чемпионата Германии одержала волевую победу на дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.
Дортмундцы забили первыми — голы на 2-й и 9-й минутах встречи забил Эрлин Холанн. 20-летний норвежец был заменен на 60-й минуте матча из-за повреждения колена.
Мюнхенцы смогли отыграться уже в первом тайме. Также два гола, один из которых — с пенальти, забил Роберт Левандовски (на 26-й и 44-й минутах встречи).
Победный мяч на 88-й минуте забил Леон Горетцка. Через две минуты Роберт Левандовски оформил хет-трик.
«Бавария» вернулась на чистое первое место в таблице.
«Боруссия» занимает пятое место.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
24-й тур
«Бавария» — «Боруссия Д» — 4:2 (2:2)
Голы: Холанн, 2 (0:1). Холанн, 9 (0:2). Левандовски, 26 (1:2). Левандовски, 44 — с пенальти (2:2). Горецка, 88 (3:2). Левандовски, 90 (4:2).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Дэйвис, Сане (Эрнандез, 90+1), Киммих, Горецка, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90+1), Коман (Гнабри, 66), Левандовски.
«Боруссия»: Хитц, Менье, Хуммельс, Загаду (Морей, 70), Шульц, Ройс (Рейниер, 76), Эмре Джан, Дилэйни (Беллингем, 70), Дахуд, Азар (Брандт, 60), Холанн (Тиггес, 60).
Предупреждения: Левандовски, 28. Менье, 29.
Судья: Фриц (Германия).
6 марта. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Методология
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