Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» победила «Боруссию», Левандовски оформил хет-трик, у Холанна дубль

22:23
6 марта 2021 года. «Альян Арена». Мюнхен. «Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2. Роберт Левандовски оформил хет-трик. Фото ФК Бавария, Twitter 6 марта 2021 года. «Альян Арена». Мюнхен. «Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2. Эрлин Холанн (в центре). Фото ФК Боруссия, Twitter
6 марта 2021 года. «Альян Арена». Мюнхен. «Бавария» — «Боруссия» Д — 4:2. Роберт Левандовски оформил хет-трик. Фото ФК Бавария, Twitter
Теги:

«Бавария» в матче 24-го тура чемпионата Германии одержала волевую победу на дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2.

Дортмундцы забили первыми — голы на 2-й и 9-й минутах встречи забил Эрлин Холанн. 20-летний норвежец был заменен на 60-й минуте матча из-за повреждения колена.

Мюнхенцы смогли отыграться уже в первом тайме. Также два гола, один из которых — с пенальти, забил Роберт Левандовски (на 26-й и 44-й минутах встречи).

Победный мяч на 88-й минуте забил Леон Горетцка. Через две минуты Роберт Левандовски оформил хет-трик.

«Бавария» вернулась на чистое первое место в таблице.

«Боруссия» занимает пятое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

«Бавария» — «Боруссия Д» — 4:2 (2:2)

Голы: Холанн, 2 (0:1). Холанн, 9 (0:2). Левандовски, 26 (1:2). Левандовски, 44 — с пенальти (2:2). Горецка, 88 (3:2). Левандовски, 90 (4:2).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Дэйвис, Сане (Эрнандез, 90+1), Киммих, Горецка, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90+1), Коман (Гнабри, 66), Левандовски.

«Боруссия»: Хитц, Менье, Хуммельс, Загаду (Морей, 70), Шульц, Ройс (Рейниер, 76), Эмре Джан, Дилэйни (Беллингем, 70), Дахуд, Азар (Брандт, 60), Холанн (Тиггес, 60).

Предупреждения: Левандовски, 28. Менье, 29.

Судья: Фриц (Германия).

6 марта. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бавария — Боруссия Д

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир