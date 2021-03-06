Терзич заявил, что травма Холанна несерьезная

Главный тренер дортмундской «Боруссии» после матча 24-го тура бундеслиги с «Баварией» (2:4) рассказал о травме нападающего Эрлина Холанна.

Хорватский специалист заменил Холанна на 60-й минуте игры. Форвард получил повреждение колена в столкновении с защитником «Баварии» Джеромом Боатенгом. В первом тайме норвежец забил два мяча.

«Он получил небольшой удар, но это не проблема. Эрлин играет в каждом матче несколько недель подряд, нам нужно беречь его», — цитирует Терзича kicker.

Также главный тренер «Боруссии» сказал, что 20-летний норвежец, скорее всего, будет готов к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (9 марта).

В нынешнем сезоне нападающий отметился 29 голами и 6 передачами в 28 играх за «Боруссию» во всех турнирах.