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Сегодня, 22:24

«Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в Мюнхене

Руслан Минаев
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Йозуа Киммих (слева) и Иан Матсен.
Фото Reuters

«Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура бундеслиги — 0:2.

У гостей гол на 10-й минуте забил Карим Адейеми. В концовке встречи Юлиан Рюерсон удвоил преимущество «Боруссии».

Дортмундцы победили в Мюнхене в бундеслиге впервые с апреля 2014 года.

У «Баварии» прервалась 4-матчевая серия без поражений (3 победы и 1 ничья). Мюнхенцы с 60 очками занимают второе место в таблице бундеслиги, отставая от «Байера» на 13 очков.

«Боруссия» одержала четвертую победу подряд — 53 очка и четвертое место.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
0:2
Боруссия Д
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
4
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«Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
8
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 3
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 2 : 1
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 0 : 0
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 0
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 0 : 2
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 0 : 2
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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