«Боруссия» победила «Баварию» в Мюнхене в бундеслиге впервые за 10 лет

«Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии» в матче 27-го тура бундеслиги — 0:2.

Дортмундцы победили в Мюнхене в бундеслиге впервые с 12 апреля 2014 года. Тогда черно-желтые во главе Юргена Клоппа победили «Баварию» Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0.

В этом сезоне мюнхенцы с 60 очками занимают второе место в таблице бундеслиги, отставая от «Байера» на 13 очков. «Боруссия» одержала четвертую победу подряд — 53 очка и четвертое место.