«Бавария» уступила «Айнтрахту» и потерпела первое поражение в сезоне
«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Леона Горецки «Айнтрахт» ответил точными ударами Мартина Хинтереггера и Филипа Костича.
Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне, мюнхенский клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
7-й тур
«Бавария» — «Айнтрахт Ф» — 1:2 (1:1)
Голы: Горецка, 29 (1:0). Хинтереггер, 32 (1:1). Костич, 83 (1:2).
«Бавария»: Нойер, Зюле (Забитцер, 75), Эрнандез, Упамекано, Дэйвис, Горецка, Киммих, Левандовски, Мюллер, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Чэндлер, Туре (Да Коста, 61), Тута (Хрустич, 84), Ильзанкер, Костич, Соу, Линдстрем (Хауге, 61), Якич, Борре (Ламмерс, 78).
Предупреждения: Дэйвис, 50. Упамекано, 77. Хауге, 78.
3 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
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