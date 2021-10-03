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Дубль Авонийи принес «Униону» победу над «Майнцем»

18:27

«Унион» победил «Майнц» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет благодаря голу Маркуса Ингвартсена. Гости ответили дублем Тайво Авонийи.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур

«Майнц» — «Унион» — 1:2 (1:0)

Голы: Ингвартсен, 39 (1:0). Авонийи, 69 (1:1). Авонийи, 73 (1:2).

«Майнц»: Центнер, Брозински (Ниакате, 76), Белль, Видмер, Сен Жюст (Немет, 20), Лукоки, Кор, Баррейро (Штегер, 77), Онисиво, Ингвартсен (Боэтиус, 67), Буркардт (Штах, 67).

«Унион Б»: Луте, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Еккель, Рюерсон, Хедира, Харагути (Беренс, 62), Премель, Крузе (Мевальд, 82), Авонийи (Фогльзаммер, 82).

Предупреждения: Харагути, 45+2. Кнохе, 65. Кор, 75. Премель, 79. Крузе, 82.

Удаление: Кор, 90+2.

3 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Петров все материалы автора

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