Дубль Авонийи принес «Униону» победу над «Майнцем»
«Унион» победил «Майнц» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Хозяева открыли счет благодаря голу Маркуса Ингвартсена. Гости ответили дублем Тайво Авонийи.
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
«Майнц» — «Унион» — 1:2 (1:0)
Голы: Ингвартсен, 39 (1:0). Авонийи, 69 (1:1). Авонийи, 73 (1:2).
«Майнц»: Центнер, Брозински (Ниакате, 76), Белль, Видмер, Сен Жюст (Немет, 20), Лукоки, Кор, Баррейро (Штегер, 77), Онисиво, Ингвартсен (Боэтиус, 67), Буркардт (Штах, 67).
«Унион Б»: Луте, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Еккель, Рюерсон, Хедира, Харагути (Беренс, 62), Премель, Крузе (Мевальд, 82), Авонийи (Фогльзаммер, 82).
Предупреждения: Харагути, 45+2. Кнохе, 65. Кор, 75. Премель, 79. Крузе, 82.
Удаление: Кор, 90+2.
3 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
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