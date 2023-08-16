Кейн: «Играя в «Баварии», ты обязан побеждать и каждый год выигрывать титулы»
Форвард «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от первого сезона в клубе.
«Многие говорят о трофеях как о том, зачем я пришел сюда, но в конечном счете я пришел сюда, чтобы совершенствоваться, ощущать давление от необходимости выигрывать титулы каждый год, далеко заходить в Лиге чемпионов и доводить себя до предела. Играя в таком клубе, как «Бавария», ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений. Если ты не выигрываешь или выступаешь плохо, в тебе будут сомневаться. Я справлялся с этим на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или в сборной Англии», — приводит слова Кейна Sky Sports.
«Бавария» в первом туре бундеслиги-2023/24 сыграет на выезде с «Вердером» 18 августа.
Мюнхенцы объявили о подписании контракта с Кейном 12 августа. Сообщалось, что они заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -