Хет-трик Холанна принес «Боруссии» победу над «Вееном» в Кубке Германии

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Веен» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

Хет-трик в составе победителей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти.

Следующий соперник «Боруссии» станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/32 финала

«Веен» — «Боруссия» Д — 0:3 (0:1)

Голы: Холанн, 26 (0:1). Холанн, 31 — с пенальти (0:2). Холанн, 51 (0:3).

«Боруссия Д»: Кобель, Шульц, Пасслак, Аканджи, Ройс (Азар, 66), Дахуд (Дилэйни, 85), Рейна (Мукоко, 85), Беллингем (Витсель, 55), Пападопулос, Холанн, Тиггес (Мален, 66).

Судья: Кортус (Германия).

7 августа. Висбаден. Стадион «Брита-Арена».