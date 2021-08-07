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Хет-трик Холанна принес «Боруссии» победу над «Вееном» в Кубке Германии

23:36
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Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Веен» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

Хет-трик в составе победителей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти.

Следующий соперник «Боруссии» станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/32 финала

«Веен» — «Боруссия» Д — 0:3 (0:1)

Голы: Холанн, 26 (0:1). Холанн, 31 — с пенальти (0:2). Холанн, 51 (0:3).

«Боруссия Д»: Кобель, Шульц, Пасслак, Аканджи, Ройс (Азар, 66), Дахуд (Дилэйни, 85), Рейна (Мукоко, 85), Беллингем (Витсель, 55), Пападопулос, Холанн, Тиггес (Мален, 66).

Судья: Кортус (Германия).

7 августа. Висбаден. Стадион «Брита-Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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