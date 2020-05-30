«Айнтрахт» обыграл «Вольфсбург», «Шальке» уступил «Вердеру»

Завершились четыре матча 29-го тура немецкой бундеслиги.

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Вольфсбург» (2:1). У победителей отличились Даити Камада и Андре Силва (с пенальти). Хозяева ответили голом Кевина Мбабу.

«Вольфсбург» с 42 очками остался на шестом месте. У «Айнтрахта» 32 очка и 12-я позиция.

Очередное поражение потерпел «Шальке». Команда дома уступила «Вердеру» (0:1). Единственный мяч забил Леонардо Биттенкурт. В других матчах «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (0:1), а «Герта» победила «Аугсбург» (2:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига

29-й тур

«Герта» — «Аугсбург» — 2:0 (1:0)

Голы: Дилросюн, 23 (1:0). Пентек, 90+2 (2:0).

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред (Майер, 59), Дарида, Груич, Дилросюн (Дардаи, 90+1), Ибишевич (Леки, 64), Лукебакио (Пентек, 65).

«Аугсбург»: Луте, Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуокхай, Йагу Амарал, Хедира (Байер, 62), Груэсо, Саренрен-Базе (Тайгль, 81), Левен (Нидерлехнер, 46), Варгас, Кордова (Рихтер, 46).

Предупреждения: Хедира, 9. Груич, 20. Миттельштедт, 37. Удуокхай, 71. Байер, 75. Пентек, 87.

Судья: Яблонски.

30 мая. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 0:1 (0:1)

Гол: Бебу, 43.

Нереализованный пенальти: Цубер, 27 (вратарь)

«Майнц»: Мюллер, Брума, Хак (Брозински, 46), Ниакате, Куэйсон (Кунде, 76), Фернандес, Баку, Баррейро (Солои, 76), Боэтиус (Озтунали, 46), Авонийи, Матета (Онисиво, 46).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Пош, Богард (Бичакчич, 46), Руди, Цубер (Акпогума, 46), Самассеку, Баумгартнер (Гайгер, 86), Даббур (Байер, 72), Брун Ларсен (Бебу, 37), Сков.

Предупреждения: Богард, 12. Баку, 14. Самассеку, 18. Брума, 19. Руди, 31. Боэтиус, 43. Баррейро, 44.

Судья: Штегеманн.

30 мая. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Шальке» — «Вердер» — 0:1 (0:1)

Гол: Биттенкурт, 32.

«Шальке»: Нюбель, Сане, Кенни, Миранда (Бургшталлер, 80), Тодибо (Очипка, 46), Озан Кабак, Калиджури, Грегорич (Кутуджу, 58), Шепф, Маккенни (Бужеллаб, 55), Матондо (Раман, 46).

«Вердер»: Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Фогт, Гебре Селассие, Фридль, Классен, Биттенкурт (Осако, 46. Гросс, 90+1), Эггештайн, Рашица (Зельке, 58), Саджент (Баргфреде, 70).

Предупреждения: Грегорич, 3. Лангкамп, 20. Тодибо, 26. Маккенни, 44. Осако, 63. Бужеллаб, 83. Озан Кабак, 90+3. Зельке, 90+3.

Судья: Цвайер.

30 мая. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:2 (0:1)

Голы: Андре Силва, 27 — с пенальти (0:1). Мбабу, 58 (1:1). Камада, 85 (1:2).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Понграчич, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Брекало, Жуан Виктор (Мехмеди, 61), Вегхорст (Гинчек, 75).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Роде (Фернандеш, 77), Кор (Торро, 78), Костич, Гачинович (Соу, 84), Камада, Андре Силва (Дост, 77).

Предупреждения: Жуан Виктор, 8. Понграчич, 26. Камада, 35. Гачинович, 67. Роде, 69. Штеффен, 90. Торро, 90+1.

Удаление: Торро, 90+5.

Судья: Винкманн.

30 мая. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».